I sapori e i colori dell’agricoltura cremonese e lombarda saranno protagonisti per l’intera giornata domani, domenica 12 settembre, con Campagna Amica in piazza Stradivari a Cremona. Gli agricoltori della Coldiretti tornano per una nuova domenica al mercato – che dilata i tempi, con orario dalle 9 alle 18,30 – proponendo un viaggio nella “spesa di settembre”, dalla tavola ai fiori.

Ci saranno i sapori di stagione, con i cibi tipici e genuini, garantiti personalmente dagli agricoltori cremonesi e lombardi. Dalla frutta e verdura al pane e prodotti da forno, dal miele alle confetture, dai salumi ai formaggi vaccini e caprini, e poi vino, pasta, prodotti a base di lumaca, olio, conserve, uova, dolci tipici. Non mancheranno i fiori che ancora ricordano l’estate (come le classiche begonie o i pentax, a forma di piccola stella), accompagnate dai primi colori che annunciano l’autunno, come i ciclamini dalle molte tonalità, coltivati e portati in piazza personalmente dai floricoltori.

Nel segno dell’incontro e della collaborazione con le realtà di volontariato e solidarietà che arricchiscono il territorio, con gioia domenica gli agricoltori di Coldiretti accolgono in piazza i volontari di Aisla Cremona, l’associazione punto di riferimento per le persone con Sclerosi laterale amiotrofica e per i loro familiari. Presso il gazebo di Aisla, i cittadini potranno trovare le maglie realizzate dall’associazione, insieme alle bellissime shopper, fatte a mano con la tecnica del ricamo, dell’uncinetto, del patchwork o semplicemente disegnate. Con una piccola offerta sarà possibile contribuire alla raccolta fondi da destinare ai servizi offerti alla comunità SLA del territorio. L’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica torna così presso il mercato di Campagna Amica per vivere, con una settimana d’anticipo, la “Giornata Nazionale SLA”.

I cremonesi hanno dunque una ragione in più per non mancare domani all’appuntamento con il mercato degli agricoltori nel salotto della città di Cremona. La domenica si pone nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Anche in questa giornata sarà massimo l’impegno di Coldiretti-Campagna Amica per la sicurezza di cittadini e operatori, nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

