Balletto di chiusure e aperture in centro a Cremona, lungo Corso Campi. Sabato ultimo giorno di apertura per Footlocker, che abbasserà la saracinesca definitivamente. Le commesse stanno inscatolando tutta la merce in vista della chiusura. La catena statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento e calzature sportivi aveva già chiuso in altre città italiane. La sede principale è a New York. Nato nel 1974, il Gruppo opera oggi in 27 Paesi del mondo.

Ma per una saracinesca che si abbassa, un’altra si alza: nello stesso giorno, sempre in corso Campi, di fronte a Galleria 25 Aprile aprirà un brand tutto made in Italy, Pull Love. La catena ha oltre 200 punti vendita nelle più eleganti vie dello shopping in Europa e in America. Il brand propone tutta maglieria di pregiato cashmere, morbida lana merinos extrafine, puro cotone e misto cashmere.

Silvia Galli

