Rapina, furto aggravato e detenzione illegale di armi: queste le accuse nei confronti di tre giovani, uno di Cremona e due di Palmi, finiti in manette nei giorni scorsi. Un lavoro coordinato tra i carabinieri della Sezione Operativa di Cremona e i colleghi del comune reggino, in esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi.

Nei guai, sul Cremonese, è finito B.A.O. 25 anni, insieme ai due complici, fermati a Palmi, G.A. 49 anni e A.S. 23enne. L’indagine era partita nel 2018, in seguito ad una rapina ai danni di un cacciatore da parte di alcuni sconosciuti i quali, armati e travisati da un passamontagna, avevano sottratto alla vittima fucili e munizioni (circa 50 cartucce), oltre al portafogli.

