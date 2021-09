Torna anche quest’anno il Summer Poetry Festival In Cremona, alla sua settima edizione: appuntamento domenica 19 settembre in Piazzetta Antonella dalle 16 alle 22. La rassegna quest’anno si focalizza sui linguaggi della poesia, con un calendario ricco di eventi. Si parte alle 16.15 con un Incontro con l’autore. Quest’anno ospite è Giancarlo Cavallo con 26 – Tribute to the twenty-six dead women e Sergio Iagulli, editore di Multimedia Edizioni e direttore della casa della Poesia di Baronissi (Sa). Cavallo proporrà la lettura dal vivo della sua opera, condividendone il senso e l’interazione con il pubblico.

Alle 17.30 appuntamento con Open Mic, dove il reading della poesia si apre alla libera espressione degli interpreti: 3 minuti per 18 autori. Seguirà, alle 18.30, l’evento Slim Slam Poetry, dove la formula ridotta dello slam a quattro partecipanti, per rendere la competizione in versi ancora più intensa e coinvolgente per il pubblico reso partecipe. Quest’anno partecipano Alessio Luise, Giorgio Tregi Meroni, Ornella Donini e Riccardo Giuseppe Mereu, con la conduzione di Paolo Agrati. Evento a cura della L.I.P.S.

La giornata si chiude con l’ultimo evento, alle 20.30: Performances ed Azioni Teatrali, con la messa in scena della parola attraverso testi d’autore, interpretazioni attorali e performances che affiancano l’ascolto dell’oralità del testo ai gesti creativi. Quest’anno partecipano: Caterina Gozzoli – Poeticamente – con Nicole Bottini e Stefano Guerreschi; Manuela Galli e Alessandro Piatti – Grane in fabbrica – di Harold Pinter; Ilaria Spotti – Rêverie – Elogio dell’infanzia; Matteo Rusconi – Opera – performance di Spoken Word.

Summer Poetry Festival In Cremona I Linguaggi della Poesia 7a Edizione ha il Patrocinio e la Collaborazione del Comune di Cremona ed è realizzato in collaborazione con le Ass. Culturali e di Poesia: Comitato Di Studi Mara Soldi Maretti, Circolo Poetico Correnti, C.S.C. Centro Scrittura Cremonese, Centro Ticonzero Aps, Associazione Culturale Emmeci. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. Il Festival si svolgerà osservando le disposizioni normative del DPCM Anti Covid 19 e quelle della distanza interpersonale.

© Riproduzione riservata