Anche quest’anno ripartono i corsi di fumetto e disegno organizzati dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza” (CFapaz), che aggiunge “stencil art”, tecnica anche propedeutica alla street art vera e propria, insegnata dall’esperto Marco Cerioli, già autore di diverse opere in città. Ogni corso propone un percorso di conoscenza e approfondimento delle principali tecniche inerenti l’argomento trattato.

Le proposte sono rivolte sia a coloro che partono da zero che a quanti sono già in possesso di conoscenze specifiche. Il corso vuole anche essere un momento piacevole di espressione individuale e di aggregazione tra persone che condividono lo stesso interesse. Sono previsti momenti teorici, esercitazioni pratiche e realizzazioni individuali. Per affrontare temi particolari è possibile l’intervento di esperti e professionisti del settore. I partecipanti al corso possono anche approfittare dell’ampia biblioteca creata dal Cfapaz e da Arcicomics e facente parte della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC).

Le lezioni verranno effettuate di regola in presenza presso la sede del Cfapaz nel rispetto delle norme di sicurezza al momento vigenti, in particolare per quanto riguarda accesso con green pass, distanziamento e igienizzazione. Ma alcuni corsi consentono anche la partecipazione a distanza. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ecco i corsi 2021-2022 e i rispettivi insegnanti. La presentazione pubblica in sede sabato 18 settembre dalle 16:30.

– “Piccoli fumettisti crescono”

PER BAMBINI ELEMENTARI – LUNEDI’ oppure MERCOLEDI’ h. 16.45 – 18.15 IN PRESENZA

Tre moduli da 8 incontri ciascuno, a partire dal 4 ottobre 2021. Docente Margherita Allegri.

– “Fumetti all’arrembaggio”

PER RAGAZZI MEDIE IN PRESENZA MARTEDI’ h. 15:00 – 16:30 oppure h. 17:00 – 18:30

Tre moduli da 8 incontri ciascuno, a partire dal 9 novembre 2021. Docenti Valeria Corradi e Michele Nazarri.

– “Fumetto base”

PER RAGAZZI SUPERIORI IN PRESENZA MERCOLEDI’ h. 15:00 – 16:30 oppure h. 17:00 – 18:30

Tre moduli da 8 incontri ciascuno, a partire dal 10 novembre 2021. Docenti Valeria Corradi e Michele Nazarri.

– “Fumetto avanzato, diventare autori”

PER RAGAZZI SUPERIORI – IN PRESENZA ALTERNATA A DISTANZA E TRAMITE PIATTAFORMA WEB – VENERDI’ h. 15:00 – 16:30

Corso annuale in 25 incontri, a partire dal 12 novembre 2021. Docente Roberta Sacchi.

– “Professione fumetto, per esordienti”

PER TUTTI – IN PRESENZA ALTERNATA A DISTANZA E TRAMITE PIATTAFORMA WEB – VENERDI’ h. 16:45 – 18:15

Corso annuale in 25 incontri, a partire dal 12 novembre 2021. Docente Roberta Sacchi.

– “Stencil Art”

PER TUTTI IN PRESENZA LUNEDI’ h. 17.00 – 18.30 IN PRESENZA

Corso annuale in 16 incontri, a partire dall’8 novembre 2021. Docente Marco Cerioli.

– “Fumetto base serale”

PER TUTTI – IN PRESENZA E TRAMITE PIATTAFORMA WEB MARTEDI’ h. 21:00 – 22:30

Tre moduli da 8 incontri ciascuno, a partire dal 9 novembre 2021. Docente Francesca Follini.

– “Disegno e illustrazione”

PER TUTTI – IN PRESENZA E TRAMITE PIATTAFORMA WEB GIOVEDI’ h. 21:00 – 22:30

Tre moduli da 8 incontri ciascuno, a partire dal11 novembre 2021. Docente Francesca Follini.

– “Sketch e disegno dal vivo”

PER TUTTI – IN PRESENZA E TRAMITE PIATTAFORMA WEB GIOVEDI’ h. 19:00 – 20:30

Tre moduli da 8 incontri ciascuno, a partire dal11 novembre 2021. Docente Francesca Follini.

© Riproduzione riservata