Preoccupazione tra i presidi delle scuole superiori cittadine, soprattutto quelli degli istituti più affollati, per la concreta posibilità che il doppio turno di ingresso diventi una costante dopo che sarà passato il periodo sperimentale di due settimane concordato al tavolo della Prefettura. “Corriamo il rischio che sin dai primi giorni alcuni studenti, specie quelli che abitano più vicino a Cremona, si trovino nelle condizioni di non potere salire su pullman già carichi all’80%”, ha scritto il preside dell’Aselli Alberto Ferrari in una lettera ai genitori. E definisce “deleteria dal punto di vista didattico” la proposta del secondo turno alle 10.

