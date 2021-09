Caos e strada chiusa per un tratto in via Dante, dove da un tamponamento a un semaforo è scaturita una situazione piuttosto paradossale. L’uomo che ha provocato l’incidente, palesemente ubriaco, ha dato in escandescenze, urlando contro l’altro conducente e contro tutti coloro che cercavano di avvicinarlo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza le vetture, oltre ai soccorritori del 118, coadiuvati dalla Polizia Locale di Cremona.

La causa dell’incidente, come hanno rilevato gli agenti, è stata l’eccesso di consumo alcolico da parte del conducente che ha provocato il sinistro, nei confronti del quale sono scattate le procedure previste in quei casi.

© Riproduzione riservata