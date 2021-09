L’inaugurazione della seconda parte della stagione è prevista con l’Orchestra Giovanile Italiana (O.G.I.), formata dai più talentuosi giovani musicisti italiani, diretta da Sesto Quatrini. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 settembre alle ore 20.00.

L’Orchestra Giovanile Italiana, in 36 anni di attività formativa ha contributo in maniera determinante alla vita musicale del Paese con oltre mille musicisti occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italiane e straniere. Tenuta a battesimo da Riccardo Muti, l’Orchestra è stata invitata in alcuni fra i più prestigiosi luoghi della musica, da Montpellier a Edimburgo, da Berlino a Budapest e Buenos Aires.

Il programma prevede due Sinfonie a confronto: la quinta di Beethoven e la quinta di Mahler. Composizioni “universalmente riconosciute, inni trionfali alla gioia che segue il dolore, percorsi di speranza e di rinascita”. Il concerto sarà dedicato alle famiglie e alle vittime del Covid di Cremona e del suo territorio.

