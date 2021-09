Cremonese in campo questa sera, domenica 19 settembre, nel big match della quarta giornata di Serie B contro il Parma. Il calcio di inizio al Tardini è fissato alle 20.30. Gli emiliani, tra i favoriti per la vittoria finale del campionato, hanno sin qui raccolto 7 punti, uno in più rispetto ai grigiorossi.

