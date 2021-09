I piloti di montagna all’aeroporto del Migliaro a Cremona. Sembra un paradosso, invece nella giornata di ieri, sabato 18 settembre, l’infrastruttura sulla via Bergamo ha ospitato l’AIPM, associazione italiana piloti di montagna. Il motivo ufficiale è stato quello di ottemperare ad adempienze burocratiche per la modifica di alcuni articoli dello statuto. L’occasione quella di ritrovarsi con gli amici cremonesi in un aeroporto sì piccolo ma che sembra essere molto apprezzato. Presente anche il comune di Cremona.

Servizio di Giovanni Rossi

