CSAmed, azienda leader in ambito E-procurement, ospita da settembre a dicembre 2021, presso la sede di Palazzo Fodri, la mostra di Giorgio Pignotti intitolata “Metamorfosi”.

L’esposizione, già allestita e visitabile in Corso Matteotti al civico 15, verrà inaugurata giovedì 23 settembre, alle ore 17:30, con la partecipazione del pittore, dell’amministratore unico di Net4market Gianmaria Casella e della critica d’arte Tiziana Cordani. La mostra è aperta al pubblico con ingresso

libero nel rispetto delle norme anti-Covid19. L’evento rientra nel calendario di eventi culturali, artistici e scientifici denominati Sotto il lucernario.

“Quando dipingo ammetto l’atto pittorico come epigono della vita, con le sue immagini e le sue stratificazioni” afferma Giorgio Pignotti, “ma alla fine riconosco anche l’opposto. È il dubbio il cardine attorno al quale muovo la mia pratica. L’ambiguo può celare una rivelazione.”

Delle sue “Metamorfosi” scrive Tiziana Cordani: “La produzione più recente di Pignotti si innerva tutta nella materia quale elemento espressivo coagulante dell’essenziale nell’umano trascorrere. La figura umana infatti pare disgregarsi, sciogliersi e smottare nel magma naturale, ora ordinato in paesaggi ora promiscuamente sconvolto e disordinato dalla natura che l’assorbe in un rivolgimento-stravolgimento che rimanda alle metamorfosi dei miti ancestrali quasi che un goyesco Cronos più che mai famelico si sia messo d’impegno nel divorare le sue creature.”

