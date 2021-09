Il nuovo punto vendita della famiglia Brugnelli è stato inaugurato nei giorni scorsi in corso Campi: un tassello importante per la storia e la tradizione familiare, dopo 70 anni in via Verdi, dove il negozio era stato aperto il 15 settembre del 1951. L’intervista alla titolare.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata