E’ il primo evento della stagione fieristica che riprende dopo oltre un anno di stasi dovuto alla pandemia: Cremona Musica ha aperto questa mattina gli stand e alle 11,30, dopo la benedizione da parte del Vescovo Napolioni, taglio del nastro da parte del sindaco Gianluca Galimberti e dei vertici di CremonaFiere, con il presidente Roberto Biloni e il direttore Massimo de Bellis. 215 gli espositori presenti, da 23 Paesi del mondo, il 40% stranieri.

La prima giornata si apre con numerosi incontri tra Masterclass e concerti, ma anche dati del mercato musicale, con il report Dismamusica presso la Media Lounge per analizzare gli ultimi dati relativi all’andamento globale del mercato italiano degli strumenti e delle edizioni musicali.

Tra gli appuntamenti culturali, alcune mostre tra le quali “Music is your life” con gli strumenti etnici dal mondo della una collezione del M° Bruno Brunetti, e tra le mostre storiche “Stradella passato e presente della fisarmonica”, “In Viaggio con il Mandolino” e la mostra del Museo della fisarmonica di Fonte vivo intitolato a Gigi Stok.

Alle ore 14.15 presso la Sala Monteverdi “Suonare senza mani”, presentazione di un innovativo modo di suonare gli strumenti musicali. Grazie a nuovissime tecnologie, la musica diventa inclusiva e accessibile a tutti, grazie a strumenti che sono potenzialmente fruibili da utenti con importanti disabilità motorie in quanto possono essere suonati senza l’uso delle mani.

Alle 16.00 presso la Media Lounge, si terrà una conferenza dedicata all’analisi dei nuovi format e processi percettivi della musica dal vivo, visto il profondo cambiamento avuto in questi ultimi due anni. In questa tavola rotonda, compositori, interpreti, musicologi e direttori artistici si confrontano sui format (attuali e futuri) per la musica dal vivo, condividendo esperienze e punti di vista diversi, basati anche sulle nuove prospettive offerte dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove modalità di fruizione “live” della musica. A parlarne saranno Cecilia Balestra, direttore artistico, Milano Musica; Maurizio Baglini, pianista, direttore artistico del Teatro “Verdi” di Pordenone; Lorenzo Del Pecchia, segretario artistico, Teatro Ponchielli di Cremona; Claudio Rastelli, compositore, direttore artistico Amici della Musica, Modena; Francesco Filidei, compositore, consulente musicale, Fondazione “I Teatri” di Reggio Emilia; Michela Garda, Università di Pavia, dipartimento di Musicologia di Cremona; Vittoria Fontana, Università di Pavia, dipartimento di Musicologia di Cremona.

Tra le masterclass in programma alle ore 11.00 si inizia con la liuteria con Enrico Bottelli e alle ore 14.30 la liuteria mandolinistica con John Monteleone.

Alle ore 17.00 presso Sala Stradivari appuntamento con la premiazione del Cremona Musica Award che verrà assegnato a Roby Lakatos per la categoria performance, strumenti ad arco.

