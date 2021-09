Giornata cremonese per l’Associazione nazionale tecnici dell’industria molitoria (ANTIM): nel pomeriggio di sabato la visita al nuovo Milling Hub di via Riglio. Caratterizzato da un’architettura di design moderno, ospita impianti dedicati alla macinazione di cereali antichi, moderni biologici ad utilizzi esclusivo di ogni singolo in cliente in modo che egli possa garantire la tracciabilità del prodotto. Ocrim sarà il gestore tecnico e operativo. Una giornata tecnica per gli addetti del settore per esaminare idee e problematiche sulle tecniche molitorie.

Servizio di Giovanni Rossi

