Debutto nell’Auditorium Giovanni Arvedi per ‘Gli Archi di Cremona’ diretti dal Maestro Solci con Domenico Nordio al violino, che fra note di Dvorak e Mendelssohn eseguiranno un brano in prima assoluta: ecco gli ingredienti sul pentagramma di un pomeriggio musicale che si preannuncia di assoluto fascino. È la nona edizione di “STRADIVARIfestival”, rassegna promossa da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi, che oggi alle 18:00 presenta al pubblico lo ‘Stradivari Concerto’. L’evento sarà trasmesso in diretta su Cremona1 a partire dalle17:40, per attendere «il via» insieme a diversi ospiti.

Autore del brano composto per l’occasione è Roberto Solci, direttore d’orchestra e pianista cremonese, che ha dedicato la nuova creazione alla propria città natale e sopratutto al liutaio per antonomasia, Antonio Stradivari, ricordando come il Maestro «attraverso l’armonizzazione della forma e della materia, giunse a donare i più sublimi suoni alle melodie». Lo eseguiranno ‘Gli Archi di Cremona’, musicisti professionisti provenienti dal territorio cremonese, insieme al violinista veneziano Nordio. I biglietti per “STRADIVARIfestival” sono disponibili sia al botteghino del Museo del Violino sia online su Vivaticket.

Federica Priori

© Riproduzione riservata