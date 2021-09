Da qualche giorno circola insistentemente il nome del nuovo direttore di Confcommercio Cremona: si tratterebbe di Stefano Anceschi, che dovrebbe entrare in associazione tra pochi giorni, i primi di ottobre. Il dirigente è cremonese: la scelta, secondo i bene informati, sarebbe caduta su di lui proprio perché conosce il tessuto economico del territorio.

La figura del direttore generale è vacante da parecchi mesi, dopo che l’ultimo incarico era stato ricoperto da Paolo Regina, che prima di arrivare a Cremona era consulente di Confcommercio e direttore delle strutture di Ferrara e Grosseto. Per parecchi anni poi ha ricoperto il ruolo di direttore a Cremona. Le voci del suo allontanamento risalgono a febbraio, in un momento tra l’altro molto difficile per il commercio, stretto tra problemi cronici come l’avanzata dell’e-commere e la grande distribuzione in un momento di crisi pandemica.

Una sfida importante quella che dovrà affrontare il nuovo direttore, che una settimana fa ha incontrato i dipendenti dell’associazione cremonese.

Silvia Galli

