“Il modello Genova ha insegnato che, quando vogliamo fare le cose, siamo capaci di farle. Non vorrei che il nostro Paese sia quello in cui i ponti cadono, dobbiamo essere quello in cui i ponti si costruiscono in 9 mesi”. Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, a margine del G20 sulle infrastrutture in corso a Genova.

