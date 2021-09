Amministrative Milano, Sala: “Scorretto? Dico solo di votare per me”

“Se dico votate per me è scorrettezza? Non voglio cadere nel tranello di replicare, dico solo che il funzionamento delle elezioni e della democrazia li conosco. Io sto solamente continuamente facendo appello a votare per me. Mi pare sia la cosa più normale del mondo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro elettorale a Milano.

