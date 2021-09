E’ tranquilla per ora la situazione contagi nelle scuole cremonesi, dove nella settimana dal 20 al 26 settembre gli alunni e gli studenti contagiati sono lo 0,05% della popolazione scolastica. Il dato è stato diffuso oggi online dall’Ats Valpadana e sarà aggiornato settimanalmente sul sito aziendale.

L’andamento dei contagi è tenuto sotto osservazione dal Gruppo Scuola della stessa Ats, coordinato da Laura Rubagotti.

Nello specifico, ci sono al momento 24 alunni positivi tra tutti gli ordini di scuola, di cui 3 nella secondaria, 8 nelle medie e altrettanti nella primaria, 5 nella scuola d’infanzia. Il numero più alto di alunni in isolamento è però nella scuola superiore, 72 sui 151 complessivi: gli altri sono distribuiti tra scuola primaria (48 ragazzi in dad per tre classi) e scuola d’infanzia (31 bambini in dad e due classi isolate). Nessun alunno in isolamento si registra nelle medie inferiori. 8 le classi in isolamento in tutto.

Guardando al personale scolastico, ci cono tre positivi (uno ciascuno in materna, primaria e superiori) e 4 persone in isolamento.

In termini percentuali sulla popolazione scolastica, l’incidenza di alunni positivi è dello 0,05% in generale, con una punta dello 0,08% nella scuola media, lo o,06% nella scuola d’infanzia, 0,05% nella primaria e solo lo 0,02% nelle superiori.

