Anche quest’anno la Fondazione Città di Cremona incontra la comunità con la sua festa autunnale, in prossimità della ricorrenza di San Francesco. Il primo appuntamento è per giovedì 30 settembre, ore 18 a palazzo Fodri con la mostra “Alle radici della carità, testimonianze dal passato” ospitata negli spazi della galleria d’arte PQV. Saranno esposte una quindicina di opere prevalentemente pittoriche appartenenti alla collezione della Fondazione, che illustrano in maniera diretta e indiretta i diversi volti della beneficenza cremonese nei secoli, oltre a due tele della galleria, una Sofonisba Anguissola e un Genovesino. La mostra è curata da Tiziana Cordani e Pietro Quattriglia Venneri.

Sabato 2 ottobre alle ore 10,30 nel cortile della Fondazione in piazza Giovanni XXIII, illustrazione delle attività svolte nell’ultimo anno e ringraziamenti ai benefattori da parte della presidente Uliana Garoli. Alle 17,30 nei Giardini di piazza Roma concerto di San Francesco dell’orchestra giovanile Mousiké diretta da Gianluigi Bencivenga.

Infine, sabato 9 ottobre alle 11,30 al Museo del Violino, incontro – confronto tra le esperienze parallele della Fondazione Città di Cremona e dell’Ospedale della Pietà di Venezia, con gli interventi di Filippo Battistelli e Deborah Pase dell’ospedale della Pietà, Uliana Garoli e Fausto Cacciatori, conservatore Mdv, nell’ambito della mostra “I violini di Vivaldi e le figlie di Choro”.

