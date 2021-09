Roma, morta in casa con ferita alla testa: si indaga per omicidio

Una donna di 68 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, con una vistosa ferita alla testa. A scoprire il cadavere ieri pomeriggio è stata la signora che la aiutava nelle faccende domestiche, che l’ha trovata riversa a terra in un lago di sangue. A chiamare il 112 è stato un vicino che ha sentito le urla della donna alla vista del corpo a terra. Sul posto, oltre al 118 che ha constatato il decesso, i carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio che hanno avvisato il pm della procura di Velletri. Dall’ispezione del medico legale è stata riscontrata la vistosa ferita alla testa. Sulla morte indagano i carabinieri. La Procura di Velletri ha intanto aperto un fascicolo per omicidio, l’abitazione della donna è stata sequestrata.