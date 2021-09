Salute, le persone con amiloidosi cardiaca si raccontano sui social

L’amiloidosi cardiaca non è più una malattia rara senza voce, grazie a “RaccontAMY”, la campagna ideata per informare i clinici e sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su questa patologia. L’iniziativa è stata promossa dall’Osservatorio Malattie Rare in collaborazione con Conacuore-Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore-ODV, fAMY-Associazione Italiana Amiloidosi Familiare Onlus, Fondazione Italiana per il Cuore. abr/mrv/gtr

