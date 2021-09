Jaguar XF, inseguimento tra le strade di Londra

Per celebrare l’attesissima anteprima di No Time To Die, la Jaguar XF è stata coinvolta in un emozionante inseguimento tra le vie di Londra. Seduto nel posto di guida c’era Mitch Evans, pilota del team di Formula E Jaguar Racing, che voleva essere a tutti i costi tra i primissimi spettatori ad assistere alla proiezione del film. L’azione si è svolta tra alcuni dei monumenti più iconici della Capitale britannica, come ad esempio The Shard, Tower Bridge, il City Hall e il Millennium Bridge. tvi/mrv/red

