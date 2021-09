Mustang svela la Mach-E GT con Vogue Talents

Arriva in Italia Mustang Mach-E GT, la versione Performance del primo SUV completamente elettrico di Ford. In occasione del reveal, Ford ha collaborato con Vogue Talents, brand attraverso il quale Condé Nast Italia supporta la nuova generazione di talenti, punto di riferimento per i creativi di tutto il mondo. Insieme, hanno scelto KIDSOFBROKENFUTURE, brand di moda sostenibile che, con un approccio rivoluzionario, si propone di comunicare i valori di innovazione e sostenibilità alle nuove generazioni che rappresentano a tutti gli effetti la coscienza del futuro. tvi/mrv/red

© Riproduzione riservata