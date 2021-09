Transizione energetica, partnership Eni-Agenzia per le Rinnovabili

Eni e l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili hanno firmato un accordo triennale, per la promozione delle energie rinnovabili e per accelerare la transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L’intesa è stata sottoscritta dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera. abr/mrv/red

