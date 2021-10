“Sono qua per aiutare Paolo Damilano, una grande opportunità per la città di Torino”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, in un evento a sostegno del candidato di centrodestra nel capoluogo piemontese. “Speriamo che tanta gente vada a votare”, aggiunge. jp/mgg/gtr

