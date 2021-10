Chiara Fusari neo-eletta sindaco di Azzanello spiega: “Sono contentissima, era una carica a cui tenevo tantissimo: mi sono impegnata in questi 10 anni. Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno votato per la fiducia riposta in me, però sarò il sindaco di tutti: sarò aperta alle richieste di cittadini e minoranza”.

l’intervista completa nel servizio di Simone Arrighi

