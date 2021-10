Non ha saputo resistere alla passione per la sua squadra del cuore, la Cremonese, e sabato scorso, incurante del divieto di ritorno nel Comune di Cremona, si è presentato allo stadio Zini per assistere alla partita di campionato Cremonese – Ternana. Essendo un soggetto ben noto alle Forze dell’Ordine, non è passato inosservato ed è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile che stavano facendo servizio allo stadio quando aveva già oltrepassato la recinzione e stava accedendo agli spalti. L’uomo, un cremonese di 40 anni, residente in provincia, pregiudicato, aveva ricevuto il divieto di ritorno nel capoluogo per un anno da parte del Questore, il 15 ottobre 2020. Il termine stava quindi per scadere, ma la passione per il calcio lo ha tradito: è stato denunciato per inottemperanza al divieto.

