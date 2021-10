Auto ribaltata ma fortunatamente solo ferite lievi per gli occupanti, la cui vettura si è scontrata con un mezzo pesante questa mattina alle 11,30 al rondò di via Persico – Zaist, lungo la tangenziale. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale. Ferite lievemente due persone, di 52 e 66 anni.

© Riproduzione riservata