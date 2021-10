Puliamo il Mondo, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale di Legambiente, sta proseguendo le sue attività alla scuola media Virgilio. Da alcuni giorni sono in corso operazioni di raccolta dei rifiuti (anche tante mascherine) nelle strade e nelle aree verdi del quartiere Po, un’attività condotta dalla volontaria Giovanna Perrotta del circolo VedoVerde di Legambiente con l’indispensabile supporto di un gruppo di docenti motivati e della dirigente scolastica Daniela Marzani.

I rifiuti raccolti vengono poi differenziati a seconda dei materiali.

Coinvolte tutte le classi prime della scuola, oltre a due seconde che lo scorso anno non avevano potuto fare l’esperienza.

Due alunne di prima hanno voluto testimoniare l’importanza della loro azione con un breve scritto: “Siamo rimaste scioccate e basite per la quantità di rifiuti gettati nel corso degli anni su qualsiasi parte di Cremona”, scrivono Amanda e Giulia. “ Anche se siamo poco esperte vorremmo protestare contro le persone che gettano rifiuti come se nulla fosse. Perché esse non sanno che stanno autodistruggendo il nostro pianeta…”

© Riproduzione riservata