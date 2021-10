Forte preoccupazione in via Dante per la presenza, ieri e oggi, di una persona in evidente stato di alterazione che ha preso di mira gli arredi del bar all’altezza del cavalcavia del cimitero. Ieri mattina, 5 ottobre, un soggetto di circa 25 anni, di colore, ha dato in ecandescenze senza apparente motivo e ha preso a calci i vasi e i tavolini appena posati sul marciapiede, accanto all’ingresso, spaventando non poco la commessa che stava pulendo. L’episodio è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza del locale, dove lavora la moglie del titolare, Gianluca Mazzeo: “Ho subito chiamato i carabinieri- ci dice – che sono venuti, hanno bloccato questa persona, portandola in ospedale. Questa mattina però il soggetto si è ripresentato, mi si è avvicinato e mi ha aggredito. A quel punto ho nuovamente chiamato i carabinieri e l’ho denunciato”.

Il problema non sono tanto i danneggiamenti, quanto il fatto che questa persona possa andare in giro liberamente per la città. “Vorrei che si potesse fare qualcosa per evitare che spaventi altre persone, o peggio possa fare del male a qualcuno. Non è possibile che si lasci senza limitazioni una persona che ha evidenti problemi. Spero che le autorità possano fare qualcosa”. Il soggetto è stato identificato ed è in possesso di documento di identità.

© Riproduzione riservata