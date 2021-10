“Farmacosorveglianza: gli adempimenti per le aziende zootecniche” e “Asciutta selettiva: protocolli di gestione sanitaria e corretto impiego degli antibiotici”. Sono i temi di tre incontri proposti da Coldiretti Cremona agli allevatori, in collaborazione con ATS Valpadana e ARAL Lombardia. Il primo appuntamento si è tenuto ieri a Cremona, presso la Sala riunioni di Anafibj Cremona, con grande partecipazione degli allevatori.

Si prosegue a Soresina, giovedì 7 ottobre, alle ore 10:30 presso la Sala Mosconi del Centro Parrocchiale, e quindi a Crema, mercoledì 13 ottobre, alle ore 10:30, presso la Sala riunioni dell’Ufficio Zona Coldiretti Crema.

In ogni incontro vengono trattati due temi particolarmente importanti per le imprese zootecniche. Il tema “Farmacosorveglianza” viene proposto da Coldiretti in collaborazione con ATS Valpadana, con relatore il dott. Carlo Rusconi. Il tema “Asciutta selettiva” viene proposto in collaborazione con ARAL Lombardia, con la presenza del dott. Mario Comba, veterinario tecnico SATA, e del prof. Alfonso Zecconi, UNIMI Dipartimento Scienze Biomediche DSBCO.

“Proseguiamo nell’organizzazione di incontri sul territorio. In questa occasione l’invito è rivolto agli allevatori, con i quali vogliamo approfondire una serie di aspetti vitali per le stalle – sottolinea Paola Bono, direttore di Coldiretti Cremona –. Lo stiamo facendo con relatori di alto profilo, con l’intento di offrire agli allevatori tutti gli approfondimenti e i chiarimenti del caso”. Coldiretti Cremona ricorda ai soci interessati che per prendere parte agli appuntamenti è necessario confermare la presenza al proprio segretario di zona. Ai sensi della normativa anti-Covid, per l’accesso alla riunione si richiede l’esibizione del green pass.

