Bilancio di tre feriti, di cui uno molto grave, nell’incidente verificatosi nella serata di mercoledì lungo la Paullese, all’altezza de Il Parametro Arredamento (comune di Sesto ed Uniti), dove un’auto, forse anche a causa del maltempo, è volata fuori strada. Erano circa le 20.20 quando il conducente della vettura, una Bmw, ha perso il controllo del mezzo su un rettilineo, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno avuto bisogno della collaborazione dei Vigili del Fuoco per estrarre gli occupanti dalle lamiere e prestare loro le prime cure, per poi trasportarli al pronto soccorso di Cremona. lb

