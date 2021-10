Incidente mortale alle 21 di sabato sulla provinciale 84 tra Cappella Cantone e Soresina. Vittima un 55enne che era in sella ad uno scooter. L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guard rail. L’impatto è stato violentissimo, e per il 55enne non c’era più nulla da fare. Sul posto la Croce Verde di Castelleone. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Pizzighettone.

