Viene inaugurato domani mattina 10 ottobre a partire dalle 9,30 il circuito di educazione stradale a parco Sartori, “Strada Facendo”, un’iniziativa nata da Fiab e realizzata grazie al contributo di Lions International, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Cremona.

L’inaugurazione coincide con la giornata nazionale di Bimbimbici, manifestazione organizzata da oltre 20 anni da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani ed i giovanissimi.

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il popolo di Bimbimbici è costituito da tutti coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo più sostenibile ed in città più sicure per pedoni e ciclisti.

L’inaugurazione del nuovo Circuito di Educazione stradale “Strada facendo” sarà un ulteriore motivo per acquisire nuove conoscenze sia sulle norme del Codice della Strada che regolano che sull’uso e manutenzione della bicicletta. In una vera e propria “Cittadella dell’Ambiente” saranno presenti le più importanti associazioni ambientaliste d’Italia: FIAB, Legambiente, WWF, ma anche ISPRA che ha promosso un progetto sulla qualità dell’aria presso la Scuola secondaria Vida e Padania Acque come testimonial dell’alta qualità dell’acque che beviamo ogni giorno a Cremona.

Sul nuovo Circuito verranno effettuati test sulla conoscenza delle regole del CdS ed ai più meritevoli verrà consegnato un “Patentino del Ciclista provetto”.

A tutti i bambini che interverranno verrà dato in omaggio uno zainetto ricco di pubblicazioni sulla conoscenza e utilizzo corretto delle piste ciclabili, dei corretti comportamenti da tenere in strada, e gadget ricordo.

