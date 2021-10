Nuova illuminazione per la chiesa di Santa Maria Maddalena: un lavoro che ha unito pubblico e privato, svelato ieri sera e pronto per l’inaugurazione di domenica. Amici di S. Imerio e Touring Club italiano, come spiega il parroco don Giuseppe Bandirali, sono gli artefici principali di questo progetto che consente di ammirare al meglio l’interno di una delle chiese meno conosciute di Cremona e aperta solo occasionalmente.

