Incendio, nel tardo pomeriggio, in un condominio di via Gaspare Pedone. Quattro le persone intossicate che per precauzione sono state accompagnate in ospedale. Ad innescare il rogo sarebbe stato un corto circuito partito dal sistema elettrico che aziona l’ascensore. Il fumo ha presto raggiunto i piani più alti, allarmando i condòmini che già avevano sentito odore di bruciato. Sono stati proprio gli inquilini ad allertare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni per spegnere l’incendio e portato all’esterno i residenti. Quattro di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti e successivamente dimessi. In via Gaspare Pedone sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

© Riproduzione riservata