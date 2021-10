Le idee creative per l’agricoltura che non si arrende alla pandemia saranno al centro della rassegna dedicata all’innovazione giovane nelle campagne di Coldiretti Lombardia che per la prima volta si tiene a Cremona. L’appuntamento è per venerdì 15 ottobre alle ore 16.30 al Museo del Violino, in piazza Marconi 5, dove la Coldiretti regionale assegnerà gli Oscar Green ai progetti imprenditoriali più interessanti e curiosi sviluppati su tutto il territorio regionale.

Alla premiazione interverranno: Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia e Coldiretti Cremona; Veronica Barbati, delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa; Fabio Rolfi, assessore Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia; Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona; Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona; monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona; Luca Burgazzi, assessore ai Sistemi culturali, Giovani, Politiche della legalità del Comune di Cremona; Chiara Ferrari, presidente Giovani Industriali di Cremona. Modera Carlo Maria Recchia, delegato Coldiretti Giovani Impresa Lombardia e Giovani Impresa Cremona.

Durante la manifestazione – precisa Coldiretti Cremona – è previsto un suggestivo intermezzo musicale con l’audizione della violinista Aurelia Macovei su un prezioso Stradivari Clesbee 1669.

