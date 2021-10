Ripartire significa anche riconoscere, in presenza, il merito di chi, nei lunghi e difficili mesi della Dad, è riuscito a convogliare impegno e dedizione verso obiettivi importanti. Questo il senso della cerimonia tenutasi in aula Varalli all’IIS Torriani per la consegna dei diplomi per le certificazioni linguistiche PET e FIRST: una sfida extracurricolare abbracciata e vinta da molti studenti.

Da tempo non si svolgeva una cerimonia di consegna di diplomi o attestati in presenza, per questo la dirigente Roberta Mozzi ha desiderato congratularsi con ciascuno dei presenti per i risultati davvero brillanti. “Queste sono opportunità che la scuola offre – ha detto – che avete accolto e che vi saranno molto utili in futuro, all’università e nel mondo del lavoro”.

La professoressa Maria Grazia Rubini ha consegnato gli attestati e ha sottolineato come diversi studenti abbiano conseguito il massimo livello previsto dalla certificazione. La professoressa Lara Rossi ha rimarcato la bravura di questi studenti che hanno lavorato benissimo in un periodo in cui era molto difficile trovare la motivazione.

Hanno così ottenuto il certificato Pet:

BATTOCLETTI Gloria, BIANCHESSI Marco, CABA Alexandra, CASSANELLI Filippo, GIANOTTI,Riccardo Edoardo, GIGLIO Manuel Benito, MOLLICA Giorgia, PICCINELLI Erica, ROCCATO Elisa, SECCI Filippo, SIBONI Viola.

Per la Certificazione FIRST:

ALETTI Silvia, ALTOMARI Giulio Giovanni, BIGNAMINI Davide, BODINI Lorenzo, BUDEI, Bogdan, CAMERINI Daniel, CARI Sofia, FALANGA Leonardo, HIDRI Aleks, IONDINI Michele, LO PRESTI Matteo, MANCINI Elia, MOMBELLI Tommaso, NEGRI Alessandro, PAGLIARI Umberto, PALETTI Thomas, PERNI Sebastiano, REBECCHI Marco, TREVISI Giuseppe.

