Tempo di derby per la Cremonese che oggi pomeriggio, sabato 23 ottobre, alle 18.30 scenderà in campo a Brescia contro le Rondinelle allenate da Filippo Inzaghi. I biancoblù sono reduci da due sconfitte consecutive, dopo gli stop contro Como (2-4) e Perugia (1-0), ma rimangono quarti in classifica.

