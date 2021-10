Scoperto l’ennesimo caso di un cittadino straniero che ha cercato di superare con l’imbroglio l’esame teorico della patente di guida. E’ successo giovedì mattina alla sede della Motorizzazione di Cremona. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l’esaminatore che ha avvertito gli agenti della squadra Volante della Questura.

Una volta intervenuti, i poliziotti hanno trovato l’esaminando in possesso di un micro auricolare e di una serie di apparecchiature video che gli permettevano di inquadrare il monitor con i questionari e collegarsi all’esterno con qualcuno che gli suggeriva le risposte corrette. Nei confronti dell’indiano è scattata una denuncia a piede libero. La sua attrezzatura è stata sequestrata.

Un illecito, quello di cercare di superare l’esame teorico della patente di guida con queste particolari strumentazioni, sempre più diffuso, e per questo monitorato da tempo grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la direzione della Motorizzazione. Numerosi, nel corso degli anni, i cittadini extracomunitari finiti nei guai con la giustizia proprio per questi tentativi di ottenere con l’inganno il permesso di guida.

Un escamotage anche pericoloso in quanto rischia di mettere sulle strade persone che non sanno guidare, che non conoscono i segnali stradali e che possono causare incidenti anche gravi.

Sara Pizzorni

