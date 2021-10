Inaugurata questa mattina via dei Bombici, realizzata ome opera di urbanizzazione dall’immobiliare Findonati nell’ambito della lottizzazione Mil Flores. La strada si innesta su via Flaminia e si congiunge con il tratto già asfaltato che corre dietro villa Flaminia. Una strada a senso unico con limite a 30 km. Il terreno, un tempo di proprietà della società di Mutuo Soccorso del Clero e a destinazione agricola era stato inserito nell’ambito di trasformazione 25 varato dal Comune diventando così residenziale.

Taglio del nastro affidato al vicesindaco e assessore all’Urbanistica Andrea Virgilio, con accanto il titolare di Findonati Nicola Massera: ai genitori di quest’ultimo, Nera e Giorgio, è stata dedicata l’area verde che sarà piantumata a parco, sui 15mila mq confinanti con le palazzine, ad uso esclusivo dei residenti. “Abbiamo voluto riprodurre in versione parco quello che poteva essere lo spazio aggregativo di un tempo, il cortile”, ha detto illustrando l’intervento il capo ufficio tecnico Findonati Aldo Gazzina. Presenti anche alcuni degli acquirenti degli appartamenti, ai quali è stata donata un’essenza da piantare nel parco, un gesto simbolico per rappresentare la continuità della cura.

Sottolineata la forte presenza del verde in questo contesto: a fronte di 13 platani tagliati lungo la strada, ha detto Gazzina, saranno complessivamente 243 le nuove piante, tra alberi ad alto fusto e arbusti.

Una lottizzazione la cui storia è iniziata quasi un decennio fa, intercalata da diverse varianti progettuali e dai pareri negativi delle associazioni ambientaliste relativamente al consumo di suolo: l’area ora edificata faceva infatti parte dell’unico scampolo verde che era rimasto lungo via Flaminia a partire da Via Novati. “Abbiamo valutato a lungo questi terreni, chiedendoci se interventire e come intervenire, valutando a fondo volumi e superfici, tenendo sempre ben presente il contesto, e il verde circostante, facendolo diventare parte integrante del progetto”, ha detto Gazzina.

A fronte di 13 platani tagliati, “abbiamo piantato 10 alberi sulla nuova strada; 49 a perimetrazione del nuovo parcheggio, 19 all’incrocio con via Flaminia, 37 nei giardini condominiali, insieme a 110 arbusti da fiori e 650 metri di siepe sempreverde. In tutto 115 piante ad alto fusto”, a cui si aggiungeranno altre 128 piante ed arbusti nel parco botanico riservato ai residenti. In tutto 243 nuove piante”. gbiagi

