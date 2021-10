Dopo quasi 24 ore di lontananza dei social network, l’imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni nella serata di oggi, lunedì 25 ottobre, è tornata a comunicare con i suoi follower. C’è nell’aria preoccupazione per la condizione della sua secondogenita Vittoria, ricoverata in ospedale. Era stata la stessa Ferragni a comunicare il ricovero ai seguaci: “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorsoe dovrà restare in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”. Questo domenica nel tardo pomeriggio, poi l’aggiornamento odierno: “Piano piano Vitto si sta sentendo meglio, speriamo vada tutto bene anche nei prossimi giorni”. Ferragni aveva annullato alcuni importanti impegni di lavoro previsti per il 25 ottobre e anche il lancio della sua collezione di gioielli (sempre previsto per il 25) è stato sottotono rispetto agli standard.

