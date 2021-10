Fuga di monossido di carbonio nella serata di ieri domenica 24 ottobre in una abitazione di Soresina.

Cinque persone sono state trasportate all’ospedale di Crema per accertamenti: solo una donna di 44 anni presentava sintomi di intossicazione mentre per un uomo di 44 anni e tre bambini di 6, 11 e 12 anni non sono stati rilevati sintomi evidenti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a supporto del 118.

