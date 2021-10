Al via la campagna vaccinale antinfluenzale nell’Ats Valpadana. “L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus – fa sapere l’agenzia di tutela della salute – ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario. Per la stagione 2021-2022, a causa del permanere dell’emergenza COVID-19, anche al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età a maggiore rischio di complicanze, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata”.

La vaccinazione antinfluenzale viene somministrata come noto anche dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che aderiscono alla campagna vaccinale; in questo caso è consigliato verificare le modalità dell’offerta presso il proprio Medico.

Nelle province di pertinenza di ATS della Val Padana – Mantova e Cremona – è stata riscontrata, anche quest’anno un’importante collaborazione da parte della Medicina Territoriale; infatti, al momento, sono 487 i medici disponibili ad eseguire la vaccinazione antinfluenzale ai propri assistiti, di cui 259 in provincia di Mantova (235 Medici di Medicina Generale e 24 Pediatri di Libera Scelta) e 228 in provincia di Cremona (203 Medici di Medicina Generale e 25 Pediatri di Libera Scelta).

Ci si può vaccinare anche nei Centri/HUB vaccinali delle ASST con prenotazione attraverso la piattaforma dedicata www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it (dal 28 ottobre è possibile prenotare per i cittadini di età pari o superiore a 65 anni, a seguire le altre categorie come da calendario sotto riportato)

Alla data attuale, sono aperte le agende per la prenotazione della vaccinazione antinfluenzale nei seguenti centri vaccinali: Cremona, Centro Vaccinale Covid Sapiens (Via Adelio Stefanoni, 1 – Costa Sant’Abramo Castelverde); Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis (Via Baslenga, 3/5); Crema – Centro Vaccinale ex Tribunale (Via Macallè, 11/C).

Ats fa sapere che sono in fase di apertura centri vaccinali aggiuntivi che verranno successivamente comunicati.

Calendario di apertura delle prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale:

– dal 28 ottobre 2021: Cittadini Over 65;

– dal 4 novembre 2021: Cittadini a rischio per patologia e donne in gravidanza;

– dal 9 novembre 2021: Bambini da 6 mesi a 6 anni;

– dal 15 novembre 2021: Altre categorie in target.

A chi si rivolge la campagna antinfluenzale 2021-2022

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza:

Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum”;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza;

Soggetti di età pari o superiore a 65 anni;

Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;

Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;

Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali;

Forze di polizia; Vigili del fuoco; Donatori di sangue.

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

Allevatori;

Addetti all’attività di allevamento;

Addetti al trasporto di animali vivi;

Macellatori e vaccinatori;

Veterinari pubblici e libero-professionisti.

© Riproduzione riservata