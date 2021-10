La transumanza: una pratica antica ma ancora viva e sorprendente. E un esempio arriva proprio da Cremona dove oggi pomeriggio un maxi gregge di pecore ha fatto la sua comparsa nei campi cremonesi. Centinaia di capi condotti dal pastore e dal suo cane hanno sostato tra via Degli Artigiani e la cascina minareto di via Sesto, in zona Picenengo. Il gregge è stato ammirato dagli automobilisti in transito, molti dei quali si sono fermati ad immortalare lo spettacolo, oppure da runner o da ciclisti di passaggio. Uno spettacolo di un’antica tradizione che continua a incuriosire e a suscitare meraviglia.

