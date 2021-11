La Cremonese vede sfumare la vittoria in pieno recupero quando il cremonese Zammarini firma il 2-2 per il Pordenone, ultimo in classifica. Una beffa per i grigiorossi che erano riusciti a ribaltare con un uno-due di Zanimacchia e Strizzolo l’iniziale vantaggio neroverde di Camporese. Per la squadra di Fabio Pecchia salgono dunque a quattro i match senza vittorie.

Su CremonaSport il servizio completo

QUI l’articolo sulla gara

QUI le pagelle

QUI le parole di mister Pecchia

