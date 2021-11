Un inizio di settimana da incubo per i pendolari cremonesi diretti a Milano, che giunti stamattina in stazione si sono visti comunicare dai tabelloni luminosi quasi due ore di ritardo. Il problema è stato generato da un incidente stradale che ha danneggiato un passaggio a livello tra Mantova e Castellucchio.

Questo ha comportato la sospensione della circolazione su tutta la linea in attesa delle debite verifiche da parte di tecnici e autorità competenti. Sono quindi previste cancellazioni e variazioni della circolazione su tutti i treni della linea.

Molti i pendolari che si sono quindi ritrovati bloccati in stazione a Cremona, impossibilitati a recarsi a Milano o a Mantova, ma anche gli studenti diretti in città, che non hanno potuto raggiungere la scuola con il loro abituale mezzo di trasporto.

A peggiorare la situazione, molti pendolari hanno segnalato problemi di funzionamento dell’applicazione e del sito Trenord, e quindi difficoltà nel poter visualizzare la circolazione dei treni in tempo reale.

Per il momento i pendolari su Milano vengono fatti traslare sui treni per Codogno e per Treviglio, da dove poi cercheranno di prendere delle coincidenze per il capoluogo.

LaBos

© Riproduzione riservata