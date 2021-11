Sono state inaugurate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 novembre, le due installazioni realtive agli SDG, Sustainable Development Goals, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu. Presente anche il viceministro degli Esteri Marina Sereni, accolta dalle autorità cittadine, a partire dal sindaco Gianluca Galimberti.

Oltre alle installazioni interattive sul tema, un videomapping verrà proiettato ogni sera sul Torrazzo. Negli stessi giorni si terrà un laboratorio a cura di Save the Children. All’interno della campagna, sono previste svariate attività, come quella già nota del Murales Concordia, sul muro perimetrale di CremonaFiere, che in una seconda fase vedrà anche la ristrutturazione del pannello di ingresso della struttura, grazie a una collaborazione tra l’ente e la Fondazione Arvedi Buschini.

Sempre nella giornata di oggi si terrà al Museo del Violino, un consiglio comunale straordinario con la partecipazione del vice ministro del Maeci, Marina Sereni, del vice direttore aggiunto del Fao, Maurizio Martina e del presidente della Regione, Attilio Fontana. Fino al 6 novembre, dunque, Cremona diventerà la capitale dello sviluppo sostenibile con una serie di eventi e l’arrivo in città di altre personalità di rilievo (QUI l’elenco completo).

