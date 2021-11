Il prossimo 18 novembre, con una relazione di Filippo Pizzolato sugli articoli 1 e 2 della Costituzione italiana, prenderà avvio il Programma 2021-’22 del progetto pluriennale Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza, organizzato dalla Associazione 25 Aprile presieduta da Piergiorgio Bergonzi con Proteo Fare Sapere.

Giunto alla sua ottava edizione, il Progetto persegue la finalità di diffondere la conoscenza della Costituzione italiana ai fini della sua attuazione, si rivolge a tutta la cittadinanza e, avendo come interlocutore privilegiato il mondo della scuola, si realizza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Il Programma 2021-’22 si articola in Giornate di studio-Corso di formazione per insegnanti. I relatori sono tutti conosciuti per le alte competenze nelle materie che presenteranno, a loro il ringraziamento più sentito per la disponibilità a partecipare alla realizzazione di questo percorso costituzionale.

Tema centrale delle Giornate di studio sono i Principi Fondamentali della Costituzione. Una scelta che sembra corrispondere nel modo più adeguato alla domanda che viene dal mondo della scuola chiamata ad assolvere al suo mandato fondamentale: la formazione della persona e del cittadino sulla base dei principi costituzionali.

“I Principi fondamentali della Costituzione – afferma Bergonzi – debbono inoltre costituire punto di riferimento unitario per tutti i cittadini al fine di riavviare il processo virtuoso della realizzazione della Costituzione. Una strada da intraprendere con urgenza a fronte del fatto che l’emergenza pandemica ha fortemente aggravato la discrasia fra i contenuti della Costituzione e la realtà sociale: anzitutto in termini di giustizia ed uguaglianza sociale (articolo 3 della Costituzione); del diritto al lavoro (in primis l’articolo 4 della Costituzione); dei diritti inalienabili e degli “inderogabili doveri” che, non praticati, compromettono i diritti e la libertà di tutti (art. 2 della Costituzione)”.

Alcune Giornate di studio sono inoltre dedicate a tre figure simbolo della pedagogia e dei valori dell’educazione democratica e della scuola della Costituzione, nel ricorrere del centenario della nascita: Mario Lodi (1922), Gianni Rodari (1920), Paulo Freire (1921).

“Il programma – aggiunge Bergonzi – si conclude con una Giornata di studio presso la sezione didattica dell’Istituto Cervi, a Campegine, dove i nazifascisti assassinarono i Sette fratelli Cervi. Così riprendendo il tema Antifascismo e Resistenza che unì i Costituenti nella scrittura della Costituzione i cui principi e regole, finalizzati alla costruzione di una società nuova, potessero impedire per sempre il ritorno della dittatura della guerra, delle leggi razziali, della dittatura fascista. Una Costituzione antifascista che inibisce per sempre la ricostituzione e la presenza di organizzazioni fasciste.

Contestualmente alle Giornate di studio, il programma prevede di proseguire nella positiva esperienza di rendere disponibile per le scuole che la richiedono la riproduzione della Mostra Il sentiero della Costituzione, realizzata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani e che illustra i primi 54 articoli della Costituzione italiana”.

“Un ottimo segnale – afferma il promotore – per la nostra democrazia e per la nostra convivenza civile è l’interesse straordinario riscontrato nell’esperienza di questi anni per le tematiche costituzionali.

Sono state circa 50 le Giornate di studio su temi costituzionali organizzate, con programmazione annuale, nel corso degli ultimi sette anni. Vi si sono iscritti circa 1300 insegnanti, all’85% dei quali è stato riconosciuto l’attestato di partecipazione. Di questi, 600 solo negli ultimi due anni; all’attuale programma 2021-’22 gli iscritti, ad oggi, sono 220. Le ricadute sulle attività didattiche sono state veramente straordinarie ed hanno coinvolto in iniziative e progetti qualificati decine di scuole e migliaia di studenti. La figura di Don Milani e la mostra “Il sentiero della Costituzione” si sono rivelati e si rivelano, fra gli altri, un punto di riferimento ed un sussidio molto importante a questo impegno costituzionale. Anche il territorio è stato ed è protagonista di questo percorso. Ad iniziare dai cittadini che sono stati partecipi delle numerose iniziative nelle quali, a partire dalle giornate di studio, sono stati direttamente coinvolti. Per arrivare alle pubbliche Istituzioni che, con il loro patrocinio e contributo rendono possibile il realizzarsi del Progetto, ai privati che lo sostengono, ai tanti volontari che partecipano a costruirlo, alle Associazioni che vi aderiscono. E’ così che il Progetto pluriennale Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza si presenta oggi come uno straordinario impegno civico comune, per conoscere, far conoscere, praticare e realizzare la Costituzione su cui si fonda la nostra democrazia”.

La partecipazione alle Giornate di studio-Corso di formazione e gratuita.

Le iniziative programmate nel 2021 si svolgeranno on line. Il Programma 2022 verrà compiutamente definito, nelle modalità di realizzazione, in relazione all’evolversi della pandemia.

Per iscriversi alle Giornate di studio-Corso di formazione andare in assocazione25aprile.it

© Riproduzione riservata